Caso Paragon spiato anche l' imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone
Si allarga al mondo della finanza il caso Paragon. Secondo quanto appreso da IrpiMedia e La Stampa, l'imprenditore, editore e finanziere romano Francesco Gaetano Caltagirone è stato spiato con il software-spia Graphite, sviluppato dalla israeliana Paragon Solutions e utilizzato da governi e forze di polizia di diversi Paesi, tra i quali l'Italia. Non è dato sapere, scrive oggi La Stampa, chi abbia provato a spiare Caltagirone, ma la notifica comparsa sul suo telefono insieme ad almeno altre sette persone nel Paese è inequivocabile. L'imprenditore sarebbe stato informato da Whatsapp lo stesso giorno in cui sono stati avvisati anche il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, e ai due fondatori della ong Mediterranea, Luca Casarini e Giuseppe 'Beppe' Caccia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
