Caso Paragon lo scandalo si allarga | spiato Caltagirone

Le rivelazioni di IrpiMedia: l'imprenditore ed editore caduto nella trappola del software in una chat Whatsapp L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Paragon, le nuove rivelazioni: “Spiato anche Caltagirone. Il caso si allarga”

caso paragon scandalo allargaLo scandalo Paragon si allarga, spiato anche Francesco Gaetano Caltagirone - Secondo quanto appreso da Irpi Media e La Stampa, l’imprenditore romano avrebbe ricevuto la stessa notifica comparsa sul telefono delle altre vittime del software- Scrive milanofinanza.it

caso paragon scandalo allargaCaso Paragon, spiato anche Caltagirone/ Cos’è successo, quali scenari: Copasir chiede info ai servizi segreti - Caso Paragon e il presunto spionaggio dell'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone: le tappe della vicenda e l'intervento del Copasir ... Riporta ilsussidiario.net

