Caso Osimhen, c’è un solo scenario nel quale il Napoli rischierebbe ancora a livello sportivo: l’avvocato Spallone fa chiarezza. Il caso plusvalenze legato all’acquisto di Victor Osimhen torna a far discutere, soprattutto dopo le recenti novità emerse dall’inchiesta della Procura di Roma e la pubblicazione di alcune intercettazioni. Per fare chiarezza sulla posizione del Napoli e sui possibili rischi sul fronte della giustizia sportiva, l’avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione “Maracanà”. PAROLE – « Bisogna distinguere due aspetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso Osimhen, il Napoli rischia ancora? C’è solo un caso in cui il club partenopeo potrebbe incorrere in sanzioni sportive. Lo scenario