Caso Osimhen il Napoli rischia ancora? C’è solo un caso in cui il club partenopeo potrebbe incorrere in sanzioni sportive Lo scenario

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso Osimhen, c’è un solo scenario nel quale il Napoli rischierebbe ancora a livello sportivo: l’avvocato Spallone fa chiarezza. Il caso plusvalenze legato all’acquisto di Victor Osimhen torna a far discutere, soprattutto dopo le recenti novità emerse dall’inchiesta della Procura di Roma e la pubblicazione di alcune intercettazioni. Per fare chiarezza sulla posizione del Napoli e sui possibili rischi sul fronte della giustizia sportiva, l’avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione “Maracanà”. PAROLE – « Bisogna distinguere due aspetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

caso osimhen il napoli rischia ancora c8217232 solo un caso in cui il club partenopeo potrebbe incorrere in sanzioni sportive lo scenario

© Juventusnews24.com - Caso Osimhen, il Napoli rischia ancora? C’è solo un caso in cui il club partenopeo potrebbe incorrere in sanzioni sportive. Lo scenario

In questa notizia si parla di: caso - osimhen

Caso Osimhen, la “richiesta” di De Laurentiis è chiara: cosa sta succedendo

“Caso” Osimhen, spunta l’incredibile reazione di De Laurentiis: è accaduto negli ultimi giorni

Caso plusvalenze, bomba su Napoli e Juventus: la verità su Osimhen

caso osimhen napoli rischiaCaso Osimhen, ora sono guai: “Sfruttata la morte di mio padre” - Il Napoli è di nuovo alle prese con il "caso Osimhen": ora spuntano le frasi di Osimhen che possono stravolgere la situazione. Come scrive calciotoday.it

caso osimhen napoli rischiaPlusvalenze, si riaccende il caso Osimhen: cosa rischia il Napoli e le differenze rispetto alla Juventus - Caso plusvalenze, nuove intercettazioni sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli: cosa rischia adesso il club partenopeo ... Si legge su assopoker.com

Cerca Video su questo argomento: Caso Osimhen Napoli Rischia