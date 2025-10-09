Caso Garlasco | per ex pm Venditti udienza Riesame fissata il 14 ottobre

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - E' stata fissata per martedì 14 ottobre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Brescia per Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziaria perché, secondo l'accusa mossa dalla procura di Brescia, nel 2017 avrebbe favorito l'archiviazione di Andrea Sempio, oggi ancora indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. A difendere l'ex magistrato è l'avvocato Domenico Aiello che ha chiesto di annullare il decreto di sequestro eseguito il 26 settembre scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: per ex pm Venditti udienza Riesame fissata il 14 ottobre

