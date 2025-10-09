Caso di botulismo a Torino | uomo salvato all' ospedale Martini dopo avere mangiato una conserva di funghi sottolio fatta in casa
All'ospedale Martini di Torino i medici sono riusciti a salvare, nel mese di settembre 2025, un uomo sulla quarantina che aveva contratto un'infezione da botulino dopo avere consumato una conserva di funghi sottolio fatta in casa in Calabria, dove era stato in vacanza dai parenti.Il paziente era. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Un bambino di appena 6 mesi è stato salvato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dopo essere arrivato in pronto soccorso con sintomi gravissime a causa di quello che è stato identificato dai medici come un caso di botulismo infantile
Un neonato di sei mesi salvato a Bari dopo un caso di botulismo infantile riporta l'attenzione sui rischi del miele sotto l'anno di vita: alimento naturale, ma potenzialmente letale per i più piccoli
Uomo di 40 anni salvato al Martini di Torino dopo aver mangiato funghi sott'olio fatti in casa.