Caso di botulismo a Torino | uomo salvato all' ospedale Martini dopo avere mangiato una conserva di funghi sottolio fatta in casa

All'ospedale Martini di Torino i medici sono riusciti a salvare, nel mese di settembre 2025, un uomo sulla quarantina che aveva contratto un'infezione da botulino dopo avere consumato una conserva di funghi sottolio fatta in casa in Calabria, dove era stato in vacanza dai parenti.Il paziente era. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

