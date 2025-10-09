Caso Clean e nuovo terremoto giudiziario | perquisizioni in corso possibili legami con l’inchiesta Garlasco del 2017

È in corso un vero e proprio terremoto giudiziario tra Milano, Pavia e Brescia, dove si stanno svolgendo una serie di perquisizioni nell’ambito dell’ inchiesta Clean, il filone che ha già coinvolto amministratori pubblici, imprenditori e magistrati. Secondo quanto rivelato da più fonti giornalistiche, tra cui Darkside Italia, Domani e il giornalista investigativo Luigi Grimaldi, le operazioni si starebbero allargando a figure della magistratura e potrebbero intrecciarsi con vecchie indagini legate al caso Garlasco. Nelle ultime ore, la Guardia di Finanza ha eseguito una perquisizione a carico del pm di Milano Pietro Paolo Mazza, ex sostituto procuratore a Pavia, dove aveva lavorato al fianco del magistrato Cristina Venditti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

