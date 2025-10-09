Caso Beatrice Venezi lo scontro continua | il teatro La Fenice in sciopero per protesta

Salta la prima di Wozzeck. Il sindaco Lugi Brugnaro chiede un percorso conoscitivo ma si dice indisponibile a revocare la nomina di Beatrice Venezi.

caso beatrice venezi lo scontro continua il teatro la fenice in sciopero per protesta

Caso Beatrice Venezi, ex sovrintendente Cristiano Chiarot l’attacca: “Inadatta per il Curriculum”, Colabianchi non ci sta: “Giovane e talentuosa”

caso beatrice venezi scontroScontro sulla nomina di Beatrice Venezi alla Fenice, il sindaco Brugnaro: «Le ho parlato, è amareggiata» - Venezia, l'agitazione dopo l'incarico della direttrice d'orchestra toscana: critiche sul curriculum. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

caso beatrice venezi scontroSciopero alla Fenice il 17 ottobre contro Beatrice Venezi: perché la direttrice d'orchestra viene attaccata - “L’astensione dal lavoro è un diritto”, dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Riporta tg.la7.it

