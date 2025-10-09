Caso Almasri | Nordio Piantedosi e Mantovano salvati dalla maggioranza No all’autorizzazione a procedere anche da renziani e Calenda

Il procedimento a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano per la vicenda del libico Osama Almasri, arrestato a Torino su mandato della Corte penale internazionale e poi rimpatriato sul volo di Stato in Libia, si è definitivamente fermato. A salvare i tre uomini di governo l’Aula della Camera che ha votato contro l’autorizzazione a procedere. Salvi anche con i voti di Renzi e Calenda. Per il salvataggio di Nordio si sono espressi 251 e i no 117; per Piantedosi 256 sì, 106 no; per Mantovano 252 sì e 112 no. Una specificazione numerica che rende conto di come a favore dei tre, oltre al centrodestra, si sia espressa anche una parte dell’opposizione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

