Caso Almasri | no della Camera al processo per Nordio Piantedosi e Mantovano

L'aula della Camera ha negato l'autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti dei ministri Nordio, Mantovano e Piantedosi. I sì alla negazione dell'autorizzazione a procedere proposta dalla Giunta all'Aula per Nordio sono stati 251, i no 117. Per Piantedosi i sì alla negazione dell'autorizzazione a procedere sono stati 256, i no 106. Negata l'autorizzazione a procedere anche per Mantovano,.

Caso Almasri, la Camera respinge la richiesta di autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano - L'Assemblea di Montecitorio ha accolto con 256 sì, 106 no e un astenuto la richiesta della giunta di negare l'autorizzazione a procedere nei riguardi dei tre esponenti del governo ... Segnala ilfoglio.it

Caso Almasri, la Camera nega l’autorizzazione a procedere per il processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano - Confermato dall'Aula il no della Giunta: i ministri Piantedosi, Nordio e Mantovano avrebbero agito "per interesse pubblico" nella vicenda del ... Da fanpage.it