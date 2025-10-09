Caso Almasri no della Camera al processo per Nordio Mantovano e Piantedosi

L’aula della Camera ha deciso di non autorizzare procedimenti nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano, indagati nella vicenda del generale libico Almasri. La maggioranza dei deputati ha seguito la proposta della Giunta per le autorizzazioni: 251 sì contro 117 no per Nordio, 256 sì e 106 no per Piantedosi, 252 sì e 112 no per Mantovano. Tra i presenti anche la premier Giorgia Meloni, che ha partecipato alla votazione prima di lasciare Montecitorio. La decisione chiude quindi per il momento la possibilità di procedere penalmente contro i tre membri del governo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Almasri, no della Camera al processo per Nordio, Mantovano e Piantedosi

