Caso Almasri no Camera per l’autorizzazione a procedere contro Nordio Piantedosi e Mantovano

Oggi a Montecitorio l'esame del caso e il voto L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Caso Almasri, no Camera per l’autorizzazione a procedere contro Nordio, Piantedosi e Mantovano

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

Nordio attacca magistrato che l’ha criticato sul caso Almasri: “Non escludo provvedimenti”

Caso Almasri, Nordio minaccia sanzioni contro un magistrato critico: “Si è permesso di indicare i miei errori”

DIRETTA | Caso Almasri, esame e voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Nordio, Piantedosi e Mantovano #ANSA - X Vai su X

Caso #Almasri infiamma il #Parlamento. La ricostruzione di #Nordio #Meloni #Piantedosi #5febbraio #Tv2000 - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, la Camera nega l’autorizzazione a procedere per il processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano - Confermato dall'Aula il no della Giunta: i ministri Piantedosi, Nordio e Mantovano avrebbero agito "per interesse pubblico" nella vicenda del ... Da fanpage.it

La Camera dice no. Nordio, Piantedosi e Mantovano non andranno a processo per il caso Almasri - ha votato "no" al processo per i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso Almasri. Riporta huffingtonpost.it