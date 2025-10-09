Caso Almasri negata l’autorizzazione a procedere per Nordio Piantedosi e Mantovano In aula anche la premier Meloni

Roma, 9 ottobre 2025 – Nessun processo per i vertici di governo coinvolti nel caso Almasri. Dopo il primo rigetto da parte della Giunta per le Autorizzazioni della Camera, oggi sono stati i deputati a dire “no” all'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. È arrivata in Aula a votare anche la premier Giorgia Meloni (raramente presente in veste di deputata) che, dopo la lettura del risultato, è stata la prima a complimentarsi con i due ministri che le sedevano vicini. Ora resta da capire cosa succederà alla capo di gabinetto del Guardasigilli Giusi Bartolozzi, indagata per false informazioni al pubblico ministero, omissione di atti di ufficio e favoreggiamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

