Caso Almasri negata autorizzazione a procedere a processo per Nordio Piantedosi e Mantovano Pittalis FI | Agirono per interessi Italia

La maggioranza salva i tre esponenti del governo: "Agirono per interesse pubblico". Opposizioni indignate: "Grave colpo al diritto internazionale" La Camera ha ufficialmente negato l'autorizzazione a procedere al processo penale nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del min.

