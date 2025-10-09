Caso Almasri negata autorizzazione a procedere a processo per Nordio Piantedosi e Mantovano Pittalis FI | Agirono per interessi Italia

La maggioranza salva i tre esponenti del governo: “Agirono per interesse pubblico”. Opposizioni indignate: “Grave colpo al diritto internazionale” La Camera ha ufficialmente negato l'autorizzazione a procedere al processo penale nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del min. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Almasri, negata autorizzazione a procedere a processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano, Pittalis (FI): "Agirono per interessi Italia"

