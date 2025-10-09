Caso Almasri la Camera respinge la richiesta di autorizzazione a procedere per Nordio Piantedosi e Mantovano

Ilfoglio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera respinge la richiesta del Tribunale dei ministri di autorizzazione a procedere contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Giustizia Alfredo Mantovano, per il caso Almasri.  I sì alla negazione dell'autorizzazione a procedere proposta dalla Giunta all'Aula contro Piantedosi sono stati 256, i no 106. (verso Nordio e Mantovano i sì a non procedere sono stati 251, 5 in meno del titolare del Viminale). Nell'Aula, ad assistere al voto, c'era anche la premier Giorgia Meloni, che ha abbandonato l'emiciclo a votazione finita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

