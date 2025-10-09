Caso Almasri la Camera nega l’autorizzazione a procedere per Nordio Piantedosi e Mantovano – La diretta
La Camera dei deputati ha negato l’autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai Servizi Segreti, Alfredo Mantovano, nell’ambito dell’inchiesta sul caso Almasri. L’Aula ha votato ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, dopo che nelle scorse settimane la richiesta è stata formalmente trasmessa dal Tribunale dei ministri al Parlamento. La Giunta per le autorizzazioni aveva già espresso parere contrario con 13 voti contro e 6 a favore, ma la decisione finale spetta ora al voto dell’Assemblea. 🔗 Leggi su Open.online
