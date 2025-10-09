Caso Almasri la Camera nega l’autorizzazione a procedere per il processo a Nordio Piantedosi e Mantovano

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confermato dall'Aula il no della Giunta: i ministri Piantedosi, Nordio e Mantovano avrebbero agito "per interesse pubblico" nella vicenda del generale libico Almasri. Stop quindi alla richiesta della Procura per favoreggiamento, peculato e omissione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

Nordio attacca magistrato che l’ha criticato sul caso Almasri: “Non escludo provvedimenti”

Caso Almasri, Nordio minaccia sanzioni contro un magistrato critico: “Si è permesso di indicare i miei errori”

caso almasri camera negaCaso Almasri, la Camera nega l’autorizzazione a procedere per il processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano - Confermato dall'Aula il no della Giunta: i ministri Piantedosi, Nordio e Mantovano avrebbero agito "per interesse pubblico" nella vicenda del ... Lo riporta fanpage.it

caso almasri camera negaCaso Almasri, Camera nega autorizzazione a procedere contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: anche Meloni in aula - La Camera ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del inistro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del sottosegretario ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Almasri Camera Nega