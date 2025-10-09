Caso Almasri la Camera nega l' autorizzazione a procedere contro Nordio Piantedosi e Mantovano
La Camera dei Deputati ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei Ministri nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi Segreti, Alfredo Mantovano, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sul caso Almasri. L'Aula di Montecitorio si è infatti pronunciata con 251 voti favorevoli e 112 contrari per il Guardasigilli, 256 sì contro i 106 no per il titolare del dicastero del Viminale e, infine, 251 per Mantovano. I tre esponenti del governo Meloni, quindi, non verranno processati a seguito delle accuse che vennero loro mosse, a vario titolo, nell'esercizio delle proprie funzioni da ministri o sottosegretari: si trattava dei reati di concorso in favoreggiamento e rifiuto d'atti d'ufficio per Nordio, accusato di non avere risposto alla richiesta di arresto emessa dalla Corte penale internazionale nei confronti di Almasri, concorso in favoreggiamento e concorso in peculato per Piantedosi e Mantovano, che avrebbero autorizzato l'uso di un volo di Stato per un fine ritenuto improprio, ovvero il rimpatrio dello stesso Almasri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
