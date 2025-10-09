Caso Almasri | la Camera nega il processo per Nordio Piantedosi e Mantovano
AGI - L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, indagati a vario titolo per il caso Almasri, il generale libico accusato di crimini contro l'umanità prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane. Al voto ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni. Il no al processo è arrivato con il voto segreto. Contro l'autorizzazione a procedere - chiesta dal T ribunale dei ministri - si sono espressi i deputati del centrodestra (FdI, FI, Lega, Noi Moderati) e anche qualche ' franco tiratore ', ovvero, alcuni esponenti dei partiti che non sostengono l'esecutivo. 🔗 Leggi su Agi.it
