Caso Almasri | Camera nega autorizzazione a procedere per Nordio Piantedosi e Mantovano

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Camera ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; dell'Interno, Matteo Piantedosi; e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, per la vicenda del rimpatrio in Libia di Njeem Osama Habish Almasri. Per quanto riguarda il Guardasigilli su 363 presenti, la proposta di diniego è stata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

Nordio attacca magistrato che l’ha criticato sul caso Almasri: “Non escludo provvedimenti”

Caso Almasri, Nordio minaccia sanzioni contro un magistrato critico: “Si è permesso di indicare i miei errori”

caso almasri camera negaCaso Almasri, la Camera nega l’autorizzazione a procedere per il processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano - Confermato dall'Aula il no della Giunta: i ministri Piantedosi, Nordio e Mantovano avrebbero agito "per interesse pubblico" nella vicenda del ... Riporta fanpage.it

caso almasri camera negaCaso Almasri, Camera nega autorizzazione a procedere contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: anche Meloni in aula - La Camera ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del inistro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del sottosegretario ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Almasri Camera Nega