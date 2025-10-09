caso almasri bonelli mostra alla camera le foto delle persone torturate nelle carceri libiche

Angelo Bonelli, leader dell’ Alleanza Verdi e Sinistra, ha mostrato alla Camera dei deputati le foto delle persone torturate nelle carceri libiche. Il deputato lo ha fatto mentre accusava Giorgia Meloni e il suo governo di aver scarcerato e rimpatriato il generale Njeem Osama Almasri, criminale ricercato dalla Corte Penale Internazionale. “La scelta di liberare Almasri, stupratore, assassino, trafficante di esseri umani, ha scritto una pagina vergognosa della nostra Repubblica e democrazia ma ha anche contribuito a delegittimare il diritto internazionale. Ci saremmo aspettati le scuse del ministro Nordio per le bugie proferite al parlamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

