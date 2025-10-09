Caso Almasri attesa per il voto sull’autorizzazione a procedere per Nordio Piantedosi e Mantovano La maggioranza | Non al processo
È in corso in Aula alla Camera la discussione sull’ autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e del sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso della scarcerazione del generale libico Almasri. Le accuse sono a vario titolo di favoreggiamento, peculato per Piantedosi e Mantovano mentre al ministro della Giustizia viene contestata anche l’ omissione di atti d’ufficio. I due ministri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri siedono tra i banchi del governo. Al momento assente in aula la premier Giorgia Meloni. Da giorni parlamentari e ministri di maggioranza erano stati “precettati”: obbligo di presenza per evitare di mettere a rischio il salvataggio dei tre membri del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: caso - almasri
Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”
Nordio attacca magistrato che l’ha criticato sul caso Almasri: “Non escludo provvedimenti”
Caso Almasri, Nordio minaccia sanzioni contro un magistrato critico: “Si è permesso di indicare i miei errori”
DIRETTA | Caso Almasri, esame e voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Nordio, Piantedosi e Mantovano #ANSA - X Vai su X
Il caso Almasri domani in Aula. Ecco cosa dirà la relazione della maggioranza: Nordio, Piantedosi e Mantovano hanno agito per difendere “interessi dello stato costituzionalmente rilevanti”. Di Ermes Antonucci - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Almasri in Aula, oggi voto autorizzazione a procedere per Nordio e Piantedosi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il caso Almasri in Aula, oggi voto autorizzazione a procedere per Nordio e Piantedosi ... Scrive tg24.sky.it
Caso Almasri alla Camera, la diretta del voto per l'autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano - Si vota l'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri della Giustizia Nordio e dell'Interno Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano in merito al caso Almasri ... Secondo roma.corriere.it