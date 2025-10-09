È in corso in Aula alla Camera la discussione sull’ autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e del sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso della scarcerazione del generale libico Almasri. Le accuse sono a vario titolo di favoreggiamento, peculato per Piantedosi e Mantovano mentre al ministro della Giustizia viene contestata anche l’ omissione di atti d’ufficio. I due ministri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri siedono tra i banchi del governo. Al momento assente in aula la premier Giorgia Meloni. Da giorni parlamentari e ministri di maggioranza erano stati “precettati”: obbligo di presenza per evitare di mettere a rischio il salvataggio dei tre membri del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, attesa per il voto sull’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano. La maggioranza: “Non al processo”