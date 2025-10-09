Caso Almasri alla Camera al via le dichiarazioni di voto sull’autorizzazione a procedere per Nordio Piantedosi e Mantovano – La diretta

La Camera dei deputati è chiamata oggi, 9 ottobre, a esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai Servizi Segreti, Alfredo Mantovano, nell’ambito dell’inchiesta sul caso Almasri. L’Aula voterà sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, dopo che nelle scorse settimane la richiesta è stata formalmente trasmessa dal Tribunale dei ministri al Parlamento. 🔗 Leggi su Open.online