Case vendute a 1 euro | Il modello funziona

Un paese maremmano come esempio per tutta l’Italia. Il progetto delle case a 1 euro ha già portato al recupero di oltre 70 immobili, trasformati in abitazioni, strutture turistiche e seconde case. Un’iniziativa simbolica ma concreta, ideata dal sindaco Nicola Verruzzi, per contrastare lo spopolamento e rilanciare il centro storico. Adesso la proposta arriva alla Camera, sostenuta dal Partito Democratico, che chiede al Governo di inserire misure per i borghi nella prossima manovra. "Non basta vendere case, servono servizi – ha dichiarato Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente –. Dobbiamo aiutare i sindaci dei piccoli comuni a garantire scuole, sanità, trasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

