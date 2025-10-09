Case popolari da assegnare il Comune pubblica le graduatorie provvisorie | rigettate 234 domande
Il Comune ha pubblicato ieri (8 ottobre) la graduatoria provvisoria relativa all'emergenza abitativa del 2025. Sono 451 le famiglie ammesse e 238 quelle ammesse con riserva. Risultano essere 234, invece, le domande rigettate.Assegnate 147 case popolari in meno di 18 mesi, ecco come è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: case - popolari
