Case popolari da assegnare il Comune pubblica le graduatorie provvisorie | rigettate 234 domande

Il Comune ha pubblicato ieri (8 ottobre) la graduatoria provvisoria relativa all'emergenza abitativa del 2025. Sono 451 le famiglie ammesse e 238 quelle ammesse con riserva. Risultano essere 234, invece, le domande rigettate.Assegnate 147 case popolari in meno di 18 mesi, ecco come è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it