Casalinga insospettabile nasconde il crack nelle buste della spesa | arrestata al Quarticciolo
Due persone, una donna di 47 anni e un uomo di 58, sono state arrestate dai carabinieri al Quarticciolo per spaccio di droga. Le dosi erano tenute in una busta della spesa. L’uomo resta in carcere, la donna ai domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: casalinga - insospettabile
TORNA IL MAGIC MOMENT DEI LIBRI. Al Tennis Vomero scocca l’ora della presentazione di “Ostuni. Un’insospettabile presenza”, il romanzo di Luigi Del Vecchio, generale di brigata della Guardia di Finanza, che sarà presentato il prossimo 5 aprile (alle ore - facebook.com Vai su Facebook