Casalinga insospettabile nasconde il crack nelle buste della spesa | arrestata al Quarticciolo

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone, una donna di 47 anni e un uomo di 58, sono state arrestate dai carabinieri al Quarticciolo per spaccio di droga. Le dosi erano tenute in una busta della spesa. L’uomo resta in carcere, la donna ai domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

