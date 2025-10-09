Casale Zola i giudici mettono in discussione il doppio senso Ora il municipio deve trovare una soluzione

Il tribunale amministrativo del Lazio si è espresso riguardo al ricorso di un gruppo di cittadini sull'istituzione (o meglio, il ritorno) del doppio senso di marcia su via del Casale Zola, a Fonte Meravigliosa. Dopo che i giudici amministrativi a marzo avevano già “ammonito” il IX municipio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

