’Casa mia’ il libro di Kahriman su Sarajevo
Oggi alle 18.30 è di scena all’Ego’ Lounge di via Fausto Beretta 23 il quinto incontro della rassegna letteraria ’Racconti sotto l’ulivo’ proposta dall’Ego’ Silver House in collaborazione con il Consorzio Eventi Editoriali. Sarà la volta di Nermin Kahriman che parlerà del suo libro ’Casa mia’ con la giornalista Giorgia Pizzirani. "Un appuntamento particolare – spiegano gli organizzatori – e lo si può intuire anche dal sottotitolo ’ Sarajevo vive e vivrà per sempre ’. Infatti l’autore, dopo aver vissuto in Italia a Bolzano fino ai sedici anni, fuggito con la madre e i fratelli dalla guerra, è poi tornato con la propria famiglia a Sarajevo perché come dice lui stesso “ringrazio sempre di essere stato al riparo dal conflitto grazie all’Italia e agli italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
