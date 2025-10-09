Casa di Comunità a rischio Lavori bloccati area fantasma | E i tempi del Pnrr da rispettare?

Con i lavori fermi da mesi, è a rischio il cronoprogramma della futura Casa di Comunità di Melegnano, finanziata coi fondi del Pnrr. Dai politici di minoranza, e i residenti degli stabili vicini all’area di cantiere, si levano preoccupazioni per il destino e i finanziamenti della Casa-ospedale di Comunità che, in capo all’ Asst Melegnano-Martesana, dovrebbe sorgere in via San Francesco, alla periferia Nord di Melegnano. I lavori per la realizzazione della struttura sono partiti la scorsa primavera, ma si sono subito arenati dopo che, durante gli scavi, sono stati rivenuti i resti di un antico cimitero dismesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

