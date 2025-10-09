Casa di comunità a Francavilla accelerano i lavori | Pronta entro marzo 2026 FOTO
Accelerano i lavori per la Casa di comunità di Francavilla al Mare. Uno scatto indicato chiaramente dal direttore generale Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, che nella mattinata di mercoledì 8 ottobre ha effettuato un sopralluogo in cantiere per verificare lo stato di avanzamento del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: casa - comunit
