Casa compravendite in rialzo | Italia rifugio anche per investitori

Sbircialanotizia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato immobiliare italiano archivia i primi sei mesi del 2025 con segnali di tenuta e crescita, nonostante un contesto globale complesso. A spingere la domanda sono il credito più accessibile, canoni di locazione in aumento e una carenza di offerta che sostiene i prezzi; intanto gli acquirenti esteri intensificano l’interesse per l’Italia, percepita come . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

casa compravendite in rialzo italia rifugio anche per investitori

© Sbircialanotizia.it - Casa, compravendite in rialzo: Italia rifugio anche per investitori

In questa notizia si parla di: casa - compravendite

Casa, compravendite in crescita a Bologna: 1.596 transazioni (+6,1%). Quando è atteso un calo secondo Nomisma

casa compravendite rialzo italiaPrezzi casa in salita in Italia, ma a Milano gli affitti calano - Ma a Milano, secondo l’analisi Tecnocasa, per la prima volta gli affitti rallentano. Lo riporta we-wealth.com

casa compravendite rialzo italiaIn Italia si vendono più case, le città dove si compra meglio - Il mercato immobiliare italiano continua a crescere, con oltre 201mila compravendite e un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente ... Riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Compravendite Rialzo Italia