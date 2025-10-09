Casa compravendite in rialzo | Italia rifugio anche per investitori
Il mercato immobiliare italiano archivia i primi sei mesi del 2025 con segnali di tenuta e crescita, nonostante un contesto globale complesso. A spingere la domanda sono il credito più accessibile, canoni di locazione in aumento e una carenza di offerta che sostiene i prezzi; intanto gli acquirenti esteri intensificano l’interesse per l’Italia, percepita come . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: casa - compravendite
Casa, compravendite in crescita a Bologna: 1.596 transazioni (+6,1%). Quando è atteso un calo secondo Nomisma
Dopo un 2023 difficile, il mercato immobiliare italiano riprende fiato. Le compravendite tornano a crescere e i mutui trainano la domanda. Le famiglie italiane tornano a investire nella casa, ma lo scenario non è privo di ombre. Comprare casa oggi è davvero fat - facebook.com Vai su Facebook
Compravendite immobiliari in crescita trainate dalla prima casa, aiuti dalle casse dei professionisti per gli studi dei figli e stagione turistica sostenuta dagli stranieri nella puntata di Start di oggi. - X Vai su X
Prezzi casa in salita in Italia, ma a Milano gli affitti calano - Ma a Milano, secondo l’analisi Tecnocasa, per la prima volta gli affitti rallentano. Lo riporta we-wealth.com
In Italia si vendono più case, le città dove si compra meglio - Il mercato immobiliare italiano continua a crescere, con oltre 201mila compravendite e un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente ... Riporta quifinanza.it