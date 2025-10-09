Cartone animato pro-Flotilla mostrato in un asilo a Roma

Roma, 9 ott. (askanews) – “Ora gridiamo tutti insieme: viva, viva la libertà! Free, free Palestine! Free, free Palestine!”: decine di persone sono invitate a scandire insieme il coro. Siamo a Roma, non in una delle tante manifestazioni pro Pal di queste giorni, non in un’aula universitaria occupata o in un circolo di collettivi antagonisti. Il contesto è molto più infantile: una classe di una scuola dell’infanzia, bambini tra i 4 e i 6 anni, al plesso “XXI Aprile” dell’Istituto Comprensivo Via Soriso, zona Aurelia, quadrante nord-ovest della Capitale. Come raccontato all’agenzia askanews, una maestra, nell’ottica di affrontare con i più piccoli il tema del dramma del popolo di Gaza, alcuni giorni fa ha radunato i bambini e in classe, da You Tube, ha mostrato loro un video di 9 minuti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it