Carte di credito gratuite | cresce l’offerta ma con limiti sul plafond

Nel 2025 aumenta il numero di banche che offrono carte di credito gratuite. Secondo l’ultima indagine dell’ Osservatorio SOStariffe.it, il 37% degli istituti propone almeno una carta di credito a canone zero, in crescita rispetto al 32% registrato nel 2024. Inoltre, si amplia la quota di carte con canone azzerabile, che passa dal 38% al 55% del totale. Si tratta di un segnale di maggiore competitività nel settore, dove gli istituti cercano di rispondere alla domanda di prodotti semplici e con costi contenuti. Costi medi, canoni annuali e plafond più basso. Nonostante la crescita delle offerte gratuite, le carte di credito mantengono in media un costo di mantenimento annuo di 27,26 euro per le versioni Classic, cioè le più diffuse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
