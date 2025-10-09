Carta del docente svolta per supplenti e personale educativo Pacifico Anief | Soddisfatto ma occorre aumentare i fondi
La Carta del docente, il bonus annuale di 500 euro destinato all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti, cambia volto grazie all’emendamento 3.100 approvato in 7a Commissione al Senato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: carta - docente
Carta docente 2025/26: accesso sospeso al portale
Corsi INDIRE, Pittoni rassicura: “Si possono pagare anche con la Carta del Docente”
Carta del Docente per pagare i corsi sostegno: perchè alcuni atenei dicono di no?
Nuova tripla Vittoria sulla Carta docente. Anche Brescia, Verona e Firenze dicono Sì #AssetScuola - facebook.com Vai su Facebook
Carta del docente, il bonus da 500 euro per formazione verso l'estensione anche ai supplenti precari - X Vai su X
Carta docente per supplenti fino al 30 giugno, pc e tablet acquistabili ogni 4 anni, estesa a servizi di trasporto: le novità - Ci sono importanti novità in merito alla carta del docente, il bonus di 500 euro per i docenti, istituito dalla legge 107 del 2015. Come scrive tecnicadellascuola.it
Carta del docente: atteso il Decreto che stabilisce importo per a.s. 2025/26. A chi spetterà il bonus. RISPOSTE AI QUESITI - La Carta del Docente è stata istituita nel 2015 come misura a favore degli insegnanti di ruolo, ai quali ve ... Segnala orizzontescuola.it