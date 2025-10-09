Carta del Docente estesa a supplenti al 30 giugno ed educatori Pizzo Uil Scuola | Soddisfazione per emendamento ATA ancora esclusi
"Accogliamo con soddisfazione l’emendamento al decreto “Scuola” che mira ad estendere la Carta del Docente ai supplenti con contratto fino al 30 giugno e al personale educativo. È un risultato importante" - commenta Paolo Pizzo, Segretario nazionale Uil Scuola Rua - "che dà seguito a un impegno che il nostro sindacato persegue da tempo, restituendo un diritto a migliaia di lavoratori finora esclusi". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: carta - docente
Carta docente 2025/26: accesso sospeso al portale
Corsi INDIRE, Pittoni rassicura: “Si possono pagare anche con la Carta del Docente”
Carta del Docente per pagare i corsi sostegno: perchè alcuni atenei dicono di no?
Carta del docente, verso l'estensione del bonus ai supplenti con contratti in scadenza a giugno - La novità potrebbe porre fine alla discriminazione che subiscono ogni anno molti insegnanti precari. Segnala skuola.net
Carta del docente, svolta per supplenti e personale educativo. Pacifico (Anief): “Soddisfatto, ma occorre aumentare i fondi” - La Carta del docente, il bonus annuale di 500 euro destinato all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti, cambia volto grazie all’emendamento 3. Si legge su orizzontescuola.it