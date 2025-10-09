Carta del docente estensione ai precari al 30 giugno e al personale educativo Novità su acquisto servizi di trasporto Pc e tablet si potranno acquistare ogni 4 anni Emendamento al Decreto Scuola
Importanti novità sul fronte della Carta del Docente. In attesa di capire quanto sarà il fondo a disposizione per il 2025-2026, dal Decreto Scuola arrivano delle modifiche. Infatti, come si legge sul sito del Senato, è stato approvato un emendamento che introduce cambiamenti significativi che ampliano la platea dei beneficiari e modificano le modalità di utilizzo del bonus. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Carta del docente, estensione ai precari al 30 giugno e al personale educativo. Nuove regole per pc e tablet: si potranno acquistare ogni 4 anni. Emendamento al Decreto Scuola - 100 Il Relatore Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5- Riporta orizzontescuola.it
Carta docente per supplenti fino al 30 giugno, pc e tablet acquistabili ogni 4 anni, estesa a servizi di trasporto: le novità - Ci sono importanti novità in merito alla carta del docente, il bonus di 500 euro per i docenti, istituito dalla legge 107 del 2015. Si legge su tecnicadellascuola.it