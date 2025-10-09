Carrera celebra i 40 anni di Super Mario l’idraulico più famoso del mondo

Super Mario compie 40 anni! Correndo, saltando, e passando attraverso tubi, in quattro decenni è stato protagonista di avventure incredibili che hanno unito generazioni di tutto il mondo. Dal suo debutto nel lontano 1985 fino ad oggi, l’iconico idraulico baffuto non ha mai smesso di reinventarsi, portando la sua energia contagiosa ovunque: nei videogame, nei film, nei parchi a tema. e ora anche sulle piste di Carrera! Per celebrare questo anniversario straordinario, Carrera accende i motori e invita tutti a scendere in pista con una collezione interamente dedicata al mondo di Mario Kart. Tre set coloratissimi e super tecnologici che trasportano su una vera pista l’inconfondibile energia del Regno dei Funghi e del videogioco di corse e che vede protagonisti tutti i personaggi dell’universo di Super Mario (e non solo), offrendo a grandi e piccoli la possibilità di rivivere — direttamente a casa — tutta l’adrenalina, la competizione e il divertimento che da quarant’anni caratterizzano questa inimitabile serie videoludica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

