carrarese lo staff tecnico sta lavorando bene un grande vantaggio avere la rosa al completo

E’ tornata sul pezzo la Carrarese che ieri pomeriggio ha effettuato il primo allenamento della settimana dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi alla truppa da Calabro. Il prossimo impegno di campionato, fissato a Pescara il 18 ottobre, è ancora lontano ma c’è bisogno di prepararlo bene lavorando con la solita intensità e non a caso per la data odierna è già prevista una doppia seduta. Gli azzurri si alleneranno fino a sabato e poi avranno la domenica libera prima di iniziare la settimana “tipo“ di preparazione alla gara. Il gruppo è tutto al completo e questo è un aspetto su cui porre l’accento perché significa che tutto lo staff non solo tecnico ma anche sanitario sta lavorando bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

