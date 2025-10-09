Carrarese Lo staff tecnico sta lavorando bene Un grande vantaggio avere la rosa al completo

Sport.quotidiano.net | 9 ott 2025

E’ tornata sul pezzo la Carrarese che ieri pomeriggio ha effettuato il primo allenamento della settimana dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi alla truppa da Calabro. Il prossimo impegno di campionato, fissato a Pescara il 18 ottobre, è ancora lontano ma c’è bisogno di prepararlo bene lavorando con la solita intensità e non a caso per la data odierna è già prevista una doppia seduta. Gli azzurri si alleneranno fino a sabato e poi avranno la domenica libera prima di iniziare la settimana “tipo“ di preparazione alla gara. Il gruppo è tutto al completo e questo è un aspetto su cui porre l’accento perché significa che tutto lo staff non solo tecnico ma anche sanitario sta lavorando bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli unici contrattempi fisici sono stati accusati dai giocatori al ritorno ai "Marmi" e sono imputabili al passaggio dall'erba naturale a quella sintetica

