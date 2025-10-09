Carpinfiore trasforma il centro in un giardino a cielo aperto
Sabato 11 e domenica 12 ottobre arriva Carpinfiore, la mostra mercato che da anni porta nel cuore del centro storico un’esplosione di colori, profumi e bellezza naturale. L’edizione di ottobre, organizzata da Piazze in Fiore con il patrocinio del Comune di Carpi, si preannuncia tra le più ricche. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
