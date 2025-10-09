Carlos Sainz colleziona Ferrari | Meglio investire in auto di lusso che tenere i soldi in banca
Carlos Sainz ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha toccato tanti temi extra F1 ed ha rivelato di collezionare Ferrari: "Ne ho quattro in edizione limitata, ora ne ho ordinata un'altra". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Carlos Sainz e la Ferrari: “Ricevo una telefonata e resto scioccato. Penso: adesso cosa faccio?”
“Monza e la Ferrari saranno sempre nel mio cuore. Leclerc? Rivalità inventata. Ora riporto in alto la Williams”. Carlos Sainz si racconta
F1, Carlos Sainz: “Ho sperato nella pole alla fine! Domani? Voglio il podio”
Un video dagli spalti mostra Fernando Alonso transitare prima di Carlos Sainz ed evitare il tombino incriminato. Anche l'Alpine di Ocon ha riportato danni, ma la FIA sta valutando di non dare penalità per cambio componenti a Esteban e Carlos.
Carlos Sainz ha brillato nel weekend di Baku indossando sul casco il disegno di una giovane fan
Carlos Sainz: il grande ex che vuole fare lo sgambetto alla Ferrari - Meno di dodici mesi sono bastati a Carlos Sainz per trasformarsi da scommessa in pilastro del progetto Williams.
Carlos Sainz alla Williams, addio Ferrari dal 2025/ Lascerà il posto a Lewis Hamilton (29 luglio 2024) - Perez rischia il posto, Ricciardo favorito su Tsunoda (29 luglio 2024) Carlos Sainz alla Williams, addio