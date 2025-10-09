Carlos Sainz colleziona Ferrari | Meglio investire in auto di lusso che tenere i soldi in banca

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Sainz ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha toccato tanti temi extra F1 ed ha rivelato di collezionare Ferrari: "Ne ho quattro in edizione limitata, ora ne ho ordinata un'altra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

