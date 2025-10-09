Carlos Augusto Inter il difensore verso la panchina con il Brasile | le possibili scelte di Ancelotti

Inter News 24 Carlos Augusto Inter, le ultime sul ruolo dell’esterno brasiliano con Chivu dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Carlos Augusto continua a vivere giorni speciali con il Brasile, anche se per il momento deve ancora attendere il suo debutto sotto la guida di Carlo Ancelotti. Come riportato da Globo Esporte, durante l’allenamento di oggi — alla vigilia dell’amichevole contro la Corea del Sud al Seoul World Cup Stadium — il ct verdeoro ha provato Douglas Santos come terzino sinistro nella difesa a quattro, completata da Vitinho, Eder Militao e Gabriel Magalhães. Il laterale dell’ Inter, protagonista di un avvio di stagione solido con Cristian Chivu, non prenderà parte all’undici titolare, ma resta in corsa per un possibile impiego nei prossimi test, in particolare nell’amichevole contro il Giappone di martedì. 🔗 Leggi su Internews24.com

