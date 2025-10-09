Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno in occasione dei suoi 75 anni | l’annuncio di Gualtieri

Carlo Verdone sarà "sindaco per un giorno" della Capitale nel mese di novembre, in occasione del suo settantacinquesimo compleanno. A dare l'annuncio è stato il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, durante l'incontro pubblico "Repubblica Insieme – Roma, la fabbrica del cinema", in corso all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Con una battuta che ha strappato sorrisi e applausi, Gualtieri ha dichiarato: "A Roma ci sarà un importante allargamento della maggioranza che mi sostiene.

"A Roma ci sarà un importante allargamento della maggioranza che mi sostiene. A novembre infatti ci sarà un nuovo ingresso nella Giunta: in occasione dei suoi 75 anni, ho chiesto a Carlo Verdone di fare il sindaco per un giorno. Il campo largo fa un piccol

