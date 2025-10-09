Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno come Sordi | il regalo di Gualtieri per il suo compleanno

Roberto Gualtieri cederà la fascia tricolore a Carlo Verdone, che sarò sindaco per un giorno. Fece lo stesso Francesco Rutelli con Alberto Sordi nel 2000. 🔗 Leggi su Fanpage.it

carlo verdone sindaco romaCarlo Verdone compie 75 anni e diventa sindaco di Roma (per un giorno): «Festeggerò nelle periferie. Mi proposero di candidarmi ma rifiutai» - Attualmente, nel ruolo di regista e protagonista, è sul set di "Scuola di seduzione", il film che segna il suo ritorno ... Lo riporta ilmessaggero.it

carlo verdone sindaco romaCosa significa che Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno - Ad annunciare la singolare iniziativa è il primo cittadino della Capitale Roberto Gualtieri a 'Repubblica Insieme - Da today.it

