Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno

. L’annuncio è arrivato da Roberto Gualtieri che, in occasione del 75esimo compleanno del regista, gli cederà per 24 ore la sua poltrona in Campidoglio.“Il campo largo fa un piccolo passo in avanti” ha spiegato il primo cittadino di Roma in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: carlo - verdone

Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Lectio magistralis: un medico mancato fino a ieri

Carlo Verdone e la ferita del primo amore: “Non l’ho mai baciata, fu un grande dolore”

Al festival Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata, Caudia Gerini e Carlo Verdone spiegano la genesi del tormentone "Lo famo strano".

"A Roma ci sarà un importante allargamento della maggioranza che mi sostiene. A novembre infatti ci sarà un nuovo ingresso nella Giunta: in occasione dei suoi 75 anni, ho chiesto a Carlo Verdone di fare il sindaco per un giorno. Il campo largo fa un piccol - X Vai su X

L'Università di #Bari conferisce la laurea #HonorisCausa a #CarloVerdone per il contributo alla divulgazione attraverso il #Cinema - facebook.com Vai su Facebook

Cosa significa che Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno - Ad annunciare la singolare iniziativa è il primo cittadino della Capitale Roberto Gualtieri a 'Repubblica Insieme - Riporta today.it

Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, la scelta di Gualtieri - Per celebrarlo, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che l’attore e regista romano sarà “sindaco di Roma ... Si legge su corrieredellosport.it