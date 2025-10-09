Carlo Verdone diventa sindaco di Roma per un giorno | Mi sento profondamente romano quindi per me è una gioia impagabile

Vanityfair.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A cedergli la fascia sarà il sindaco Roberto Gualtieri, che ha scelto di rendere omaggio all’attore e regista con un gesto simbolico, in occasione dei suoi 75 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

carlo verdone diventa sindaco di roma per un giorno mi sento profondamente romano quindi per me 232 una gioia impagabile

© Vanityfair.it - Carlo Verdone diventa sindaco di Roma per un giorno: «Mi sento profondamente romano, quindi per me è una gioia impagabile»

In questa notizia si parla di: carlo - verdone

Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Lectio magistralis: un medico mancato fino a ieri

Carlo Verdone e la ferita del primo amore: “Non l’ho mai baciata, fu un grande dolore”

Al festival Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata, Caudia Gerini e Carlo Verdone spiegano la genesi del tormentone "Lo famo strano".

carlo verdone diventa sindacoCarlo Verdone diventa sindaco di Roma per un giorno: «Mi sento profondamente romano, quindi per me è una gioia impagabile» - A cedergli la fascia sarà il sindaco Roberto Gualtieri, che ha scelto di rendere omaggio all’attore e regista con un gesto simbolico, in occasione dei suoi 75 anni ... Secondo vanityfair.it

carlo verdone diventa sindacoCarlo Verdone compie 75 anni e diventa sindaco di Roma (per un giorno): «Festeggerò nelle periferie. Mi proposero di candidarmi ma rifiutai» - Attualmente, nel ruolo di regista e protagonista, è sul set di "Scuola di seduzione", il film che segna il suo ritorno ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Carlo Verdone Diventa Sindaco