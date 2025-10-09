Carlo Verdone diventa sindaco di Roma per un giorno | Mi sento profondamente romano quindi per me è una gioia impagabile

A cedergli la fascia sarà il sindaco Roberto Gualtieri, che ha scelto di rendere omaggio all'attore e regista con un gesto simbolico, in occasione dei suoi 75 anni.

Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Lectio magistralis: un medico mancato fino a ieri

Carlo Verdone e la ferita del primo amore: “Non l’ho mai baciata, fu un grande dolore”

Al festival Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata, Caudia Gerini e Carlo Verdone spiegano la genesi del tormentone "Lo famo strano".

