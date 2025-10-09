ROMA – “L’intesa raggiunta tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano Trump è una grande notizia, segna un nuovo inizio dopo due anni di orrore, di sofferenze e di dolore. Aspettiamo con fiducia e speranza la firma dell’accordo, aspettiamo soprattutto il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Siamo a un punto di svolta, si tratterà poi di costruire una vera pace con l’impegno convinto di tutta la comunità internazionale. L’Italia, come sempre, saprà fare la sua parte”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook l’ex ministra per il sud Mara Carfagna (foto), oggi segretaria di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Carfagna: “L’intesa raggiunta tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano Trump è una grande notizia”