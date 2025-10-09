Carenza medici di base Insieme per Avellino e l' Irpinia scrive alla Regione Campania
L'associazione "Insieme per Avellino e l'Irpinia" nella giornata di ieri ha inviato una pec alla Regione Campania per chiedere chiarimenti in merito alla carenza dei medici di base in Irpinia. Ci sono località che addirittura sarebbero prive del medico di medicina generale, con Avellino che al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: carenza - medici
La dottoressa che ha scelto Marradi: “Combattiamo la carenza di medici”
Carenza di medici ai pronto soccorso: “Buona attrattività per gli ospedali bergamaschi”
Carenza di medici, il consiglio fa fronte comune
Come sta la Sanità nel Lazio: dalla carenza dei medici di base alla rinuncia alle cure, i numeri https://ift.tt/1lGpCAy - X Vai su X
Rapporto Gimbe: mancheranno 13 miliardi al SSN entro il 2028. #Toscana in allarme per la carenza di medici di famiglia nei piccoli borghi. Irene Galletti (M5S) propone soluzioni. #elezioniregionalitoscana - facebook.com Vai su Facebook
La grande fuga dei medici di base dall'Emilia Romagna. Corsi di specializzazione semideserti - La grande fuga dei medici di base in Emilia Romagna comincia dall’ultimo corso triennale di specializzazione avviato dalla Regione. Da iltempo.it
Carenza medici di base, in Umbria ne mancano 169. Solo 13 domande di incarico - È quanto emerge dai dati del bollettino ufficiale della Regione Umbria dello scorso agosto. Riporta corrieredellumbria.it