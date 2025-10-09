Carenza medici di base Insieme per Avellino e l' Irpinia scrive alla Regione Campania

Avellinotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione "Insieme per Avellino e l'Irpinia" nella giornata di ieri ha inviato una pec alla Regione Campania per chiedere chiarimenti in merito alla carenza dei medici di base in Irpinia. Ci sono località che addirittura sarebbero prive del medico di medicina generale, con Avellino che al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

