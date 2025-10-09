Carenza infermieri Schillaci | li recluteremo dall’estero
In Lombardia hanno preso infermieri dall'Argentina, altri si sono rivolti a Paraguay, Albania e Indonesia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
La sanità italiana stenta. Piegata sotto il peso della carenza di personale, #infermieri in primis, come conferma l'ottavo Rapporto GIMBE. Se ne contano 6,5 ogni mille abitanti rispetto alla media Ocse di 9,5. Ma pesa anche il definanziamento del Fondo sanitari
Carenza #infermieri. #Schillaci: "Come soluzione tampone li recluteremo dall'estero, ma con paghe migliori professione sarà più attrattiva" #Sanità https://quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=132487…
Schillaci: «Nella legge di bilancio più fondi previsti per la Sanità» - Il ministro della Salute: «Ai 4 miliardi già previsti lo scorso anno per il 2026 se ne aggiungeranno altri 2,2- Lo riporta insanitas.it
Cimo-Fesmed: “Bene Schillaci su aumenti per i medici, ma siano previsti subito in busta paga” - “Apprezziamo l’intenzione del Ministro della Salute Orazio Schillaci di intervenire sugli stipendi dei sanitari, valorizzando l’indennità di specificità tramite un aumento o una sua defiscalizzazione ... Riporta quotidianosanita.it