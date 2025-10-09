Carenza infermieri Schillaci | li recluteremo dall’estero

Imolaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia hanno preso infermieri dall'Argentina, altri si sono rivolti a Paraguay, Albania e Indonesia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

