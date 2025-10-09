Carceri crolla il tetto di Regina Coeli | nessun ferito
Tragedia sfiorata stamani nel carcere romano di Regina Coeli dove è crollato il tetto della zona della ‘2° rotonda’. Fortunatamente non si registrano feriti né tra gli operatori né tra i detenuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco. Presente anche il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Stefano Carmine De Michele. Uilpa PP: “Strutture fatiscenti e personale allo stremo”. “Mentre il governo pensa alla realizzazione di improbabili moduli prefabbricati per ampliare la capienza delle carceri, laddove ormai i detenuti superano di 17.000 unità i posti disponibili, sotto il peso dell’incuria le carceri continuano a cadere a pezzi ogni giorno e non solo metaforicamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
