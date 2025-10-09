Carcere di Mammagialla in arrivo forze fresche | 35 nuovi agenti

Viterbotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sovraffollamento carceri, al carcere Nicandro Izzo di Viterbo in arrivo 35 nuovi agenti. Per la terza casa circondariale del Lazio che ospita 697 detenuti, 237 oltre il limite previsto, arrivano forze fresche.Con la conclusione del 185esimo Corso allievi della polizia penitenziaria, 2mila 60. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carcere - mammagialla

Università in carcere, 1850 euro per il diritto allo studio dei detenuti a Mammagialla

Mammagialla terzo carcere nel Lazio per presenze: 237 detenuti oltre il limite

Cerca Video su questo argomento: Carcere Mammagialla Arrivo Forze