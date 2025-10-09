Carcere di Mammagialla in arrivo forze fresche | 35 nuovi agenti
Sovraffollamento carceri, al carcere Nicandro Izzo di Viterbo in arrivo 35 nuovi agenti. Per la terza casa circondariale del Lazio che ospita 697 detenuti, 237 oltre il limite previsto, arrivano forze fresche.Con la conclusione del 185esimo Corso allievi della polizia penitenziaria, 2mila 60. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Università in carcere, 1850 euro per il diritto allo studio dei detenuti a Mammagialla
Mammagialla terzo carcere nel Lazio per presenze: 237 detenuti oltre il limite
Viterbo - Carcere di Mammagialla al collasso, 237 detenuti oltre il limite e agenti insufficienti
Antonio Vitale, 57 anni, detto "il Marocchino", è da ieri un uomo libero: è uscito dal carcere di massima sicurezza #Mammagialla di #Viterbo dopo 37 anni. Ha pagato il conto con la #giustizia e ora è un altro "vecchio #boss" della Sacra corona unita che va a