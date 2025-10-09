Carcere a Parma in arrivo 63 nuovi agenti della penitenziaria
Nel carcere di Parma arriveranno 63 nuovi agenti di polizia penitenziaria, che a Roma hanno da poco concluso il 185esimo corso allievi.A farla da padrona è Milano con 140 assegnazioni (nei tanti istituti penitenziari), seguita a ruota da Roma con 120. Bronzo per Torino con 73, mentre nella parte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
La Polfer arresta un pedofilo in stazione a Parma: portato in carcere
Parma, arrestato in stazione pedofilo condannato: deve scontare quasi 3 anni di carcere
Gestiva un forno tramite le figlie: denunciato 54enne, boss della cocaina in carcere a Parma
Detenuto 53enne si suicida nel carcere di Parma - Un detenuto italiano di 53 anni si è suicidato intorno alle 17.
Garante detenuti, Parma il carcere più popolato dell'E-R - E' quanto emerge dai dati del Garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri secondo cui la recente decisione del Dipartimento