Carcere a Parma in arrivo 63 nuovi agenti della penitenziaria

Parmatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel carcere di Parma arriveranno 63 nuovi agenti di polizia penitenziaria, che a Roma hanno da poco concluso il 185esimo corso allievi.A farla da padrona è Milano con 140 assegnazioni (nei tanti istituti penitenziari), seguita a ruota da Roma con 120. Bronzo per Torino con 73, mentre nella parte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

